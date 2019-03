Tout est bien qui finit bien! Au grand soulagement des concernés, mais aussi à celui de leurs admirateurs nationaux ou étrangers.

Et c’est ainsi que Mohamed El Ghaoui et son frère Abdelali en ont terminé avec cette guéguerre fratricide et stupide, via les réseaux sociaux et des sites électroniques. La réconciliation, tant attendue et espérée par leurs proches, amis, confrères et fans, a finalement eu lieu ce vendredi, à Rabat.

Et comme “à chaque chose malheur est bon”, nos deux chanteurs comptent déjà à une oeuvre commune traitant des … différends familiaux! Mohamed et Abbdelali El Ghaoui ont également promis de jeter aux oubliettes cet incident fraternel par respect dû à leur propre famille, à l’amour et j’estime que leur porte leur ville natale, Salé, et par considération au milieu artistique marocain.

À rappeler que plusieurs artistes du cru s’étaient intervenus pour que soit mis fin à ce différend et convaincre les deux frères à savoir raison garder.

Larbi Alaoui