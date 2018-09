Le message de Gad Elmaleh à son ex-compagne

Il a également assuré qu’il se rendait souvent à Monaco pour retrouver son fils et confié qu’il vient de passer quelques jours sur le rocher. «Mon fils Raphaël et moi avons passé de bons moments ensemble. Quand nous nous sommes quittés, je lui ai dit: «Papa doit retourner au travail maintenant, mais il reviendra bientôt», a-t-il confié.

Gad, installé actuellement à New York et qui n’est plus avec Charlotte depuis 2015, a expliqué qu’il souhaiterait donner le bon exemple à Raphaël en respectant sa mère.

Il n’a ainsi pas hésité à exprimer l’amour et le respect qu’il éprouve envers son ex-compagne Charlotte Casiraghi, mère de son fils Raphaël, âgé de 5 ans, assurant que la fille de Caroline de Monaco est une mère magnifique. «Nous sommes toujours une famille, a-t-il souligné. Charlotte est la mère de mon fils. Et c’est une merveilleuse mère».

L’humoriste franco-marocain Gad Elmaleh a profité de son passage en Allemagne où il donnera un spectacle, pour se confier au journal allemand Bild am Sonntag, et aborder, pour une fois, sa vie intime.