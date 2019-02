Le mariage de “bent Stati” comme si vous y étiez (VIDEOS)

Majda El Arbaoui, fille du chanteur populaire Abdelaziz Stati, a convolé en justes noces jeudi 31 janvier lors d’une belle cérémonie de mariage à Casablanca. Plusieurs célébrités ont pris part à la fête comme Saida Charaf, Abderrahim Souiri, Sofia Lahrichi, Oumaima Labdi ou encore Khalid Bouazzaoui qui ont tenu à partager le bonheur de la famille.

La mariée a reçu plusieurs cadeaux de la part de son époux, grossiste de son état, dont un Iphone et plusieurs bijoux précieux.

«Je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu’elle le mérite. C’est la première fois que j’organise ce genre de cérémonie et je suis tellement heureux que mes proches et mes amis soient présents. Ma fille est ce que j’ai de plus cher», a confié Stati à Le Site info.

Fatima-Zahra, la sœur de la mariée, a également félicité Majda, lui adressant tous ses vœux de prospérité. Même son de cloche pour sa deuxième sœur, Meriem, qui a profité de l’occasion pour lui exprimer son amour. «Papa m’offrira un bien meilleur mariage», a-t-elle lancé en plaisantant.

Si toute la famille Stati était réunie à cette occasion, seule Ilham, la benjamine du chanteur qui s’est convertie en rappeuse, n’était pas présente.

R.T.