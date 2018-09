Le mari de Dounia Batma annonce une mauvaise nouvelle (VIDEO)

Le producteur de musique bahreïnien et mari de Dounia Batma a annoncé qu’il était atteint un cancer lors d’un direct sur son compte Instagram. Une nouvelle qui a provoqué une avalanche de commentaires et de réactions sur les réseaux sociaux depuis mercredi soir.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK