Le gros coup de gueule de Loubna Abidar (Photo)

L’actrice controversée Loubna Abidar a encore frappé, et cette fois, elle a lourdement critiqué les artistes, les acteurs en particulier. Sur sa page Facebook, elle a estimé que ces derniers sont de véritables hypocrites «parce qu’ils trompent le public en leur montrant une image qui n’est pas la leur». L’actrice de «Zin Li Fik» les a même qualifiés de «pourris» et de «malsains».

«Devant les caméras et sous les projecteurs, vous vous montrez comme des anges. Mais dans les coulisses, vous êtes les plus grands malsains. Je le suis aussi d’ailleurs. L’art est un métier qui te pousse à la débauche», a écrit Abidar qui participe actuellement au festival du film d’El Gouna, en Egypte.

Rappelons que l’actrice a révélé qu’elle avait pensé à mettre fin à sa vie suite à un grand chagrin d’amour qu’elle a vécu après le film «Zin Li fik».

Elle avait pris cette décision parce que son compagnon, dont elle était vraiment amoureuse, a décidé de mettre fin à cette relation. «Il m’a dit qu’il ne pouvait pas continuer avec moi parce qu’un extrait du film ‘Zin Li Fik’ circulait sur des sites pornographiques. Il a utilisé des mots blessants et m’a anéanti, me noyant dans le désespoir. A ce moment-là, je me suis ressaisi, j’ai contacté mon psychologue qui m’a pris en charge et j’ai organisé un voyage avec une amie. J’étais tellement stupide de penser que je ne pouvais pas vivre sans cet homme», a-t-elle regretté, précisant qu’elle a beaucoup souffert à l’époque.

