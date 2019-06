Le clip de Saad Lamjarred fait réagir Salma Rachid (VIDEO)

La chanteuse marocaine Salma Rachid est revenue sur l’arnaque dont elle a été victime lors de son dernier concert à Agadir et indiqué qu’elle n’a jamais été fan de la culture du buzz.

«Je ne vais jamais insulter les organisateurs de l’événement ou profiter de cette affaire pour faire parler de moi. Je refuse d’en parler parce que cette affaire ne concerne que mon manager et les responsables de l’événement. Je tiens d’ailleurs à m’excuser auprès de mon public à Agadir qui a pris la peine d’acheter les tickets du concert avant qu’il ne soit annulé», a assuré la chanteuse au micro de Le Site info.

Salma Rachid a également réagi au succès de «Njibek», la nouvelle chanson de Saad Lamjarred qui, malgré ses déboires judiciaires, continue de collectionner les exploits. «Je tiens à féliciter Saad pour cette belle chanson qui a plu à tous les Marocains et j’espère qu’il aura enfin l’occasion de rentrer au Maroc et de retrouver son public. Il nous a habitué à faire de belles choses», a affirmé la chanteuse.

Par ailleurs, le chanteur marocain Bachir Abdou a adressé un message émouvant à son fils Saad à l’occasion du lancement de sa nouvelle chanson.

Sur sa page officielle, Bachir Abdou a félicité Lamjarred pour le lancement de son nouveau hit «Njibek» qui a cumulé des millions de vue sur Youtube en moins de 24h. «Félicitation Saad, mon fils adoré. Ta nouvelle chanson est tellement magnifique et tu as fait du bon travail, comme à ton habitude. Je suis certain que ce morceau plaira à tous tes fans au Maroc et ailleurs parce que tu mérites ce succès», a écrit le chanteur.

Et d’ajouter : «Tu auras toujours ta place dans la scène artistique parce que tu es fidèle à ton art, à tes fans et à ton pays. Que la bénédiction de tes parents t’accompagne pour toujours».

K.C.