L’actrice de «Samhini» est au Maroc (Photo)

A noter que «Samhini» est suivi par des millions de téléspectateurs, caracolant toujours en tête des programmes les plus regardés sur 2M. Diffusée depuis plus de quatre ans, la série connaît toujours un grand succès.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK