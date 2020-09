L’acteur Anas El Baz est devenu papa (PHOTO)

View this post on Instagram

بالفرحة تلفت التيليفون. ينعل بو شي تيليفون.🤪😋🙂🙃 الحمد لله راني طاير بالفرحة. الاصدقاء، غير يسمحو لي مع هذا الوباء. لي بغاني واتساب