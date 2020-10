La vérité sur les rumeurs annonçant le décès de l’actrice Souad Saber (PHOTO)

La fille de l’actrice Souad Saber a démenti la rumeur largement diffusée vendredi selon laquelle l’actrice serait décédée,

Dans une déclaration à Le Site info, la fille de la comédienne a assuré que sa mère est bien vivante et se porte bien, soulignant que les auteurs de telles rumeurs ne prennent pas en compte le ressenti de sa famille et de ses enfants.

A noter que l’ancienne ministre de la Famille et de la Solidarité, Bassima Hakkaoui, a annoncé, sur sa page Facebook, la mort de l’artiste Souad Saber. «Il y a six ans, la grande artiste marocaine Souad Saber, a participé à la deuxième campagne «Les personnes âgées sont un trésor dans chaque foyer». Et aujourd’hui, elle nous quitte. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons », a-t-elle écrit avant d’effacer sa publication quelques minutes après.

M.F.