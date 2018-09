La réaction de Nabil Ayouch après les accusations d’Abidar

Rappelons que l’actrice a fortement critiqué le cinéaste Nabil Ayouch, l’accusant de lui avoir menti et d’avoir porté atteinte à son image vis-à-vis des Marocains et de sa famille.

Une source proche de ce dernier a déclaré à Le Site Info que les propos de l’héroïne du film «Zin li Fik» sont “totalement incohérents”. «Elle assure qu’elle est devenue célèbre grâce à Ayouch. En même temps, elle affirme qu’il a porté atteinte à son image. C’est absurde», a-t-elle précisé. Et d’ajouter qu’Abidar s’est toujours montrée fière de son rôle dans «Zine li fik», d’autant plus que le film lui a offert une grande notoriété au Maroc et à l’étranger.