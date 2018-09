La réaction de Laura Prioul après l’incarcération de Saad Lamjarred

De Paris, Me Majid Bouden avait apporté des éclaircissements sur cette affaire. “Les accusations sont très graves et la justice française ne lui fera pas de cadeau s’il est coupable. La France accorde beaucoup d’importance à la cause féminine. Saad Lamjarred risque de 15 à 20 ans de prison ou encore la prison à vie”, avait affirmé l’avocat.

“Un très grand Merci pour les #, les boycotts, les messages de soutien et enfin la justice !!!! #Masaktach”, a écrit la jeune femme sur Twitter, utilisant le nouvel hashtag #Masaktach (Je ne me tairai pas) qui appelle à l’arrêt de la diffusion des chansons de Lamjarred sur les radios marocaines.

Mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire, le crooner marocain a été présenté, ce 18 septembre, devant le juge des libertés et de la détention à Draguignan. Le Parquet de Draguignan avait, en effet, fait appel de la décision de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, souhaitant que l’artiste soit en détention provisoire, au moins pendant le début de l’instruction.