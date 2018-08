La réaction de Laura Prioul après la décision de Moretti

“Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas comme le fait qu’il puisse vagabonder où il veut et quand il veut… qu’il puisse partir en vacances comme ça est quelque chose que je comprends pas et que je ne peux pas concevoir étant donné qu’il y a déjà eu des plaintes contre lui, dont la mienne…”, se lamente la jeune fille qui a accusé le chanteur de viol, en 2016 à Paris.

Pour rappel, Laura Prioul dit être très solidaire avec la jeune fille qui a récemment porté plainte et ne comprend pas pourquoi la justice française n’a pas surveillé de plus près Lamjarred. “J’ai été extrêmement choquée par cette nouvelle affaire et j’ai pensé à la victime qui a vécu l’enfer”, a déclaré Laura Prioul sur les ondes de RTL.