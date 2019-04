La femme et la fille de Robin Van Persie en caftans (PHOTO)

La femme et la fille de Robin Van Persie ont enflammé la Toile après leur apparition, vêtues d’un caftan. L’épouse de l’international néerlandais de Feyenoord Rotterdam est Marocaine et s’appelle Bouchra El Bali.

C’est la première fois qu’elle poste une photo en caftan sur Instagram, ce qui suscité l’intérêt de ses fans. La Néerlandaise d’origine marocaine a épousé la gloire des Oranges en 2004. Ils ont deux enfants: Shaqueel (6 ans) et la petite Dina Layla (3 ans).

Le caftan a traversé les frontières et s’impose de plus en plus sur le plan international. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une star s’affiche en caftan. C’est le cas récemment de l’épouse du prince Charles Camilla Parker, la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ou encore la femme du DJ Khaled, Nicole Tuck.

K.B.