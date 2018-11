La chanteuse Manal s’est mariée ! (VIDEOS)

Quelques jours après le lancement de sa chanson “Slay” qui a connu un succès indéniable, la chanteuse Manal Benchlikha s’est fait passer la bague au doigt samedi 24 octobre à Marrakech lors d’une grande fête de mariage qualifiée par les internautes d’historique. L’heureux élu s’appelle Moncef Guessous et est déjà apparu avec elle sur ses réseaux sociaux.

En présence de sa famille et de ses amis, Manal Benchlikha, cheveux en cascade, était plus heureuse que jamais et a mis, lors de la cérémonie, de beaux caftans brodés de différentes couleurs.

Plusieurs photos et vidéos de la fête ont d’ailleurs été largement diffusées sur la Toile, au grand bonheur de ses fans qui ont été agréablement surpris par cette union.

R.T.

