La chanteuse Houda Saad traverse une épreuve difficile (PHOTO)

Houda Saad a annoncé avoir fait une fausse couche à 5 mois de grossesse. Sur son compte Instagram, la chanteuse a confié que ce drame est survenu il y a environ un mois, précisant qu’elle a préféré ne pas en parler parce qu’elle était dans un état de choc.

«Dieu me l’a donné et Dieu me l’a pris. Merci pour tous vos messages de soutien après la perte de mon bébé. J’ai souffert et vécu l’enfer après ce drame. Mais j’ai préféré ne pas vous en parler parce que je vous aimes. Je voulais vous épargner ce chagrin», a écrit Houda Saad.

Et d’ajouter : «J’ai accepté mon destin parce que je crois en Dieu. Hamdoulah».

