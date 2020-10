La belle vidéo de Murat Yildirim pour l’anniversaire d’Imane El Bani

L’ancienne miss Maroc Imane El Bani a célébré jeudi son anniversaire en compagnie de son mari Murat Yildirim.

A cette occasion, l’acteur turc a mis les petits plats dans les grands et organisé une petite cérémonie dans un restaurant. En légende d’une vidéo partagée sur son compte Instagram, Murat Yildirim a écrit : «J’ai peur pour toi. Tu ne m’as jamais blessé. J’espère que rien ne te dérangera. Joyeux anniversaire en ma compagnie».

Rappelons qu’Imane El Bani et Murat Yildirim ont traversé une période difficile en août dernier. Et pour cause, l’ancienne miss Maroc a fait une fausse couche à un stade avancé de la grossesse.

La grossesse d’Iman El Bani avait fait les choux gras de la presse arabe et turque. Elle a d’ailleurs été à plusieurs reprises photographiée à l’entrée d’un hôpital en Turquie et les journalistes indiquaient que l’ancienne miss Maroc y effectuait des examens liés à sa grossesse. Toutefois, la jeune femme avait décidé de ne pas annoncer publiquement qu’elle attendait un bébé.

H.M.