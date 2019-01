Hatim Idar: des proches se confient sur son état de santé (VIDEO)

Victime lundi d’un accident de la route à Rabat, Hatim Idar est toujours hospitalisé. Dans une déclaration à Le Site Info, la soeur et manager du chanteur, Hanane Idar, a fait savoir que sont état de santé ne s’est toujours pas stabilisé.

“Il souffre de douleurs à l’épaule et à la tête”, a-t-elle affirmé. “Mon frère a failli perdre la vie dans cet accident. Il n’y est pour rien. Le véhicule qui s’est renversé a percuté sa voiture, ce qui a causé cette grave collision. Malgré ses blessures, il a tenté de sauver les filles qui étaient à bord de l’autre véhicule. Malheureusement, elles ont perdu la vie. Les gens ignorent beaucoup de choses et s’amusent à véhiculer des rumeurs sur les réseaux sociaux”, a-t-elle ajouté. Et d’indiquer que son frère est toujours sous surveillance médicale dans une clinique casablancaise.

Par ailleurs, un ami du chanteur s’est également confié sur son état de santé au micro de Le Site Info. Après avoir présenté ses condoléances aux familles des trois victimes, il a déclaré: “Son état de santé est critique. J’espère qu’il se remettra de ses blessures. Il a été touché à la tête et au niveau du dos. Grâce à Dieu, il est toujours en vie. Ce n’est pas lui qui a causé l’accident. J’ai entendu dire que la fille qui l’a percuté vient à peine d’obtenir son permis. Ça a été difficile pour lui de voir ces filles mourir sous ses yeux”.

Rappelons que le terrible accident a eu lieu lundi dernier à proximité du complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat. Hatim Idar a été transféré à l’hôpital, tandis que trois jeunes femmes y ont rendu l’âme.

K.B.