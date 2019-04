Grande fête dans un hôtel casablancais pour Dounia Batma (VIDEOS)

Pour célébrer son 28ème anniversaire, Dounia Batma a organisé, lundi 1er avril, une grande fête dans un hôtel casablancais. Plusieurs artistes et célébrités ont répondu présent à l’invitation de la chanteuse marocaine.

La présence de Yassine et de son épouse parmi les invités n’est pas passée inaperçue, loin s’en faut. Rappelons que le jeune homme avait perdu l’usage de ses jambes suite à une grave bévue médicale et que sa dramatique histoire avait ému la Toile.

De leur côté, les fans de Dounia Batma n’ont pas manqué cette occasion pour souhaiter, via les réseaux sociaux, un joyeux anniversaire à leur idole. Vidéos.

A.K.A.