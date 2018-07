A post shared by GAD (@gadelmaleh) on Jul 18, 2018 at 2:54pm PDT

Il n’arrêtera pas de nous surprendre! Gad Elmaleh a publié sur son compte Instagram une vidéo où on l’aperçoit en train de danser (à sa manière) sur le tube à succès de Saâd Lamjarred, “Ghazali”. La vidéo de l’humoriste franco-marocain, qui s’apprête à entamer sa nouvelle tournée mondiale, a déjà récolté plus de 400.000 vues en moins de 24 heures. Sacré Gad!