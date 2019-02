Gad Elmaleh a un message pour les hargneux (VIDEO)

Accusé de plagiat, Gad Elmaleh sort de son silence et répond (avec humour) à ses détracteurs. Dans une vidéo diffusée ce jeudi sur son compte Twitter, l’humoriste franco-marocain répond aux accusations de “CopyComic” dans la peau de son célèbre personnage: “Chouchou”.

Gad a été vexé. Il n’a pas apprécie les critiques sur les réseaux sociaux. Et la meilleure réponse a été d’utiliser l’humour. “Je sors de ma tanière, je m’extirpe un peu du bois, j’attrape la lucarne, parce que j’entends des ouï-dire qui me ouï-dissent rien qui vaille. On va aller cash sur table. Le plagiat, alors… S’il y a une personne au monde qui doit s’insurger, se réclamer qu’on la plagie, c’est Chouchou ! Elle a pris ma manière de parler, ma manière de bouger, de réfléchir, de m’exercer, de me mouvoir…”, a-t-il déclaré.

“Alors aujourd’hui j’ai un message: où que tu sois, et qui que tu sois, dans ton village, ta ville, ton école, si un jour avec les réseaux sociaux ton coeur il a saigné où il a pleuré, sois fort. Parce que les réseaux sociaux c’est pas la vie. Et la vie c’est pas les réseaux sociaux….25 ans de carrière a Ouled el hram! Et les haineux, quelque part, eux aussi leur coeur il saigne. Alors ce soir, on va leur dire: qu’ils aillent tous se faire… bien… cajoler. Je vous aime”.

Rappelons que la chaîne Youtube CopyComic, qui répertorie les cas de plagiat chez les humoristes français, avait diffusé une vidéo “à charge” contre Gad Elmaleh. La chaîne compare, extraits à l’appui, des passages du comédien empruntés à des artistes américains, québécois et français, tels que George Carlin, Steven Wright, Dana Carvey, Patrick Huard, Martin Matte, Donal Jack’sman ou encore Titoff.

K.B.