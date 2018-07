Gad Elmaleh a envoyé un message à l’équipe de France

Gad Elmaleh est comblé par le sacre de la France en Coupe du monde et l’a fait savoir de la plus belle des manières. Sur son compte Instagram, l’humoriste franco-marocain a laissé exploser sa joie en félicitant les joueurs, la France et Didier Deschamps pour cet exploit exceptionnel.

«Bravo les Bleus ! Bravo la France ! Bravo Didier Deschamps ! Magnifique. Vous nous donnez du bonheur, de l’espoir, de l’ambition, de la joie et vous nous rassemblez tous. Vous avez gagné avec honneur, talent, travail, fair-play et esprit d’équipe. Quel exemple pour nos enfants. Merci et Bravo les gars», a-t-il publié avec, en photo, La Joconde vêtue du nouveau maillot des Bleus aux deux étoiles.

S.L.