Gad El Maleh et son fils sont à Marrakech (PHOTOS)

L’été est enfin arrivé et le soleil brille de mille feux à Marrakech, la ville marocaine la plus prisée par les vedettes du monde entier. Gad El Maleh, de son côté, n’a pas dérogé à la règle et a choisi la ville ocre pour passer ses vacances. Et l’humoriste franco-marocain n’est pas venu seul.

Son fils Noé l’a accompagné, cette fois-ci, pour s’offrir du bon temps. El Maleh a partagé un cliché dans l’ancienne médina de Marrakech, sur son compte Instagram. Le comédien a également dîné au célèbre restaurant Montecristo et a même posé avec les responsables de l’établissement.

Il faut dire que l’humoriste est un habitué de Marrakech où il a souvent été aperçu, contrairement à son fils. Il avait notamment passé son anniversaire dans la ville ocre, sans parler de ses passages au Marrakech du rire.

K.B.