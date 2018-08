France: l’arrestation de Saad Lamjarred confirmée

Rappelons que le chanteur avait déjà été mis en examen en octobre 2016 à Paris pour “viol aggravé” et “violences volontaires aggravées” à l’encontre d’une jeune femme de 20 ans et écroué. Il avait été remis en liberté en avril 2017, sous bracelet électronique, à la suite d’une décision de la Cour d’appel de Paris. Il est toujours poursuivi dans le cadre de cette affaire.

