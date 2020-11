Fin de l’idylle entre la Marocaine Basma Boussil et Tamer Hosny (PHOTO)

Les fans de Basma Boussil sont sous le choc. Et pour cause, la Marocaine a annoncé vendredi avoir mis fin à son mariage avec la superstar égyptienne Tamer Hosny, le père de ses trois enfants.

Dans une story sur son compte Instagram, la célèbre styliste, installée au Caire, a écrit : «A tous ceux qui m’envoient des photos et vidéos de Tamer dans des situations où il me manque de respect, selon vous, arrêtez de le faire parce que j’y suis indifférente. Vous devez savoir qu’on est séparé depuis quelque temps et qu’on est en instance de divorce. Respectez notre intimité et nos sentiments. Ne m’envoyez plus rien. Bon courage à tous».

L’annonce de Basma Boussil a fait le tour de la Toile et a été largement partagée sur les pages. Selon certains internautes, des photos de Tamer Hosny accompagnée de plusieurs filles, circulaient sur les réseaux sociaux et seraient la cause du divorce.

Et d’ajouter que les proches et amis du couple seraient intervenus pour mettre fin à ce conflit et convaincre les deux célébrités de renoncer au divorce. En revanche, certains ont estimé que cette annonce aurait été faite pour du buzz, rappelant que Tamer Hosny s’apprête à lancer son nouvel album.

A noter que Basma Boussil s’est désabonnée du compte Instagram de Tamer Hosny tandis que ce dernier n’a toujours pas réagi à cette affaire.

H.M.