Don Bigg sort un nouveau clip pour la bonne cause (VIDEO)

Le rappeur Taoufik Hazeb alias Don Bigg, a sorti le clip de sa chanson “Lmerd Lkbih” qui figure sur son album “Talet”, produit en 2015. Ce titre raconte la détresse et la souffrance des enfants atteints du cancer.

Le chanteur a lancé ce clip animé, ce vendredi 15 février, qui coïncide avec la journée internationale du cancer de l’enfant. Ce son est un hommage à tous les enfants qui ont contracté cette maladie.

La vidéo a cumulé 200.000 vues sur YouTube deux heures seulement après sa diffusion.

Rappelons que dans le monde, chaque année, 300 000 enfants et adolescents sont touchés par le cancer selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (chiffres de 2016). En 2001, une journée internationale a été mise en place dans le but d’augmenter la conscience de cette maladie et d’exprimer un soutien envers les enfants touchés, les survivants et leurs familles.

