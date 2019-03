Dizzy Dros a assuré le show à Casablanca (VIDEO)

Le rappeur marocain Dizzy Dros a donné, vendredi 29 mars, un concert en petit comité dans un restaurant de la capitale économique.

La chaleur a envahi ses fans qui n’ont pas hésité à chanter avec lui ses titres les plus populaires, surtout un certain “Moutanabi” à travers lequel il recadrait Don Bigg.

Dizzy Dros, de son vrai nom Omar Souhaili, est l’un des plus célèbres rappeurs au Maroc et dans le monde arabe. Son dernier titre, “Moutanabi”, avait atteint plus de 14 millions de vues en quelques jours seulement, avant d’être supprimé par YouTube en raison d’un problème de droit d’auteurs. Le son avait également enflammé les tendances YouTube au Maroc comme en France, sans parler de son succès sur les réseaux sociaux.

S.L.