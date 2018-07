Découvrez “Shams Al Hadharat”, la chanson dédiée au roi Mohammed VI (VIDEO)

Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé, samedi, que le discours du Trône sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision, dimanche à partir de 21h30

Six artistes arabes y prennent part, à savoir l’émiratie Ahlam, de la Jordanienne Diana Karazon, du Qatari Fahd al Qabisi, du Bahreïni Ahmed Al-Jumairi, du Koweïtien Nabil Shuail et du Saoudien Rabeh Saqer.