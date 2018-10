Décès dans la famille de Dounia Batma

Par contre, sur son compte Instagram, Dounia Batma a dit tous ses espoirs et aspirations de réussite et ses envies de conquérir le monde artistique en tant que star universellement reconnue.

L’émission très certainement enregistrée longtemps à l’avance, a ignoré le quotidien de la chanteuse marocaine et les tracas qui secouent sa famille, comme l’annonce du cancer de son mari qui a ému tant de monde, sa maternité, son éventuel divorce etc.

La grand-mère de Mohammed Al-Turk, le mari de l’artiste marocaine Dounia Batma, est décédée vendredi dernier. De nombreux témoignages ont afflué de par le monde et à travers les réseaux sociaux pour présenter des condoléances et dire les sympathies au producteur bahreïni. Ce dernier rappelons-le est manager de Dounia qui à l’occasion se trouvait en Egypte. Elle ne s’est pas encore exprimée quant à cette perte qui a affligé son époux.