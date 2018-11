De nouvelles photos de Moulay Ismaïl font le tour de la Toile

De nouvelles photos du prince Moulay Ismaïl circulent sur les réseaux sociaux. On y voit le cousin du roi Mohammed VI arborant un look décontracté, avec trois de ses quatre enfants, et en compagnie de Mana Saeed Al-Otaiba, conseiller spécial du président des Emirats arabes unis. Ce dernier étant installé au Maroc, plus précisément à Marrakech.

Les clichés princiers, pris dans le centre commercial Mega Mall à Rabat, ont été partagés samedi par Al-Otaiba -qui était également accompagné de sa fille Cheikha Mozah- sur son compte Instagram, et ont suscité l’admiration de nombreux internautes.

“Un prince humble et très proche du peuple. Que Dieu vous garde et vous protège”, a notamment écrit un internaute.

Le prince Moulay Ismail est le cousin le plus proche du Souverain et l’accompagne régulièrement lors de ses voyages officiels au Maroc et à l’étranger. On le voit très souvent à la télévision nationale lors des activités royales.

