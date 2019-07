Cristiano Ronaldo surprend une fan à l’aéroport de Singapour (VIDÉO)

Fidèle à sa réputation, Cristiano Ronaldo essaye toujours de garder une très bonne relation avec ses fans. Le Portugais a fait d’ailleurs une surprise à l’une de ses admiratrices lors de son arrivée à Singapour.

CR7 venait à peine de débarquer à l’aéroport et s’est aperçu qu’une supportrice l’attendait avec impatience, téléphone à la main. Le quintuple ballon d’or a alors eu l’idée de faire une apparition spéciale dans la vidéo que filmait cette dame.

Ces images ont fait le tour des réseaux et les internautes ont beaucoup apprécié le geste de Ronaldo envers cette supportrice.

Rappelons que Ronaldo ne s’est pas rendu à Singapour pour le tourisme. La Juventus affrontera Tottenham Hotspur, le 21 juillet au stade national, dans le cadre de la manche singapourienne de la Coupe internationale des champions (ICC).

Le joueur a débarqué bien avant puisqu’il a été invité par son ami milliardaire Peter Lim, qui soutient les jeunes athlètes locaux. Cristiano s’est rendu dans une école de la région et n’a pas manqué d’encourager les élèves à rechercher l’excellence dans le sport et dans la vie. De nombreux écoliers ont également été inspirés par le lauréat du Ballon d’Or à cinq reprises, qui a partagé des anecdotes personnelles sur sa vie et sa carrière.

N.K