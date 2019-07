Cristiano Ronaldo enflamme Lisbonne avec sa nouvelle Mclaren (PHOTOS)

Cristiano Ronaldo a été vu, ce week-end, en train de sillonner les rues de Lisbonne à bord de sa nouvelle McLaren Senna, dont le nom rend hommage à l’ancienne légende de la Formule 1, le Brésilien Ayrton Senna.

Ronaldo a acheté ce petit bijou à plus d’un million d’euros. La superstar de la Juventus est non seulement l’un des sportifs les plus respectés de la planète, mais également l’une des plus grandes célébrités les mieux payées au monde.

En plus des maisons, des bateaux et des vêtements, ou encore des voyages, le Portugais a toujours eu un faible pour les voitures rapides. Il a ainsi ajouté la McLaren Senna à sa remarquable collection de bolides.

Bien qu’il soit impossible de faire un tour dans son garage ou de localiser chaque voiture qu’il possède, plusieurs détails ont été révélés sur les bijoux de Ronaldo.

D’après les reportages réalisés par les médias et les photos postées par le joueur, la collection de voitures du joueur vaut environ 20 millions de dollars. Voici quelques-uns des véhicules les plus coûteux sous sa propriété actuellement:

BUGATTI VEYRON – 2 100 000 $

C’est la préférée de Ronaldo. Avec une vitesse maximale de 400 km/h, Ronaldo a payé beaucoup pour s’offrir la voiture la plus rapide du monde et avait étendu son garage à 19 véhicules.

MCLAREN SENNA – 950 000 $

C’est la toute nouvelle voiture du quintuple Ballon d’Or. Il a été vu en train de sillonner les rues de Lisbonne à bord de ce véhicule qui fait partie de la gamme des Ultimate Series de McLaren. Le bolide rend hommage à Ayrton Senna, ancien pilote brésilien, disparu dans un accident de Formule 1 en 1994

ROLLS ROYCE CULLINAN – 315 000 $

Le Portugais a pu acheter la très rare 4×4 Rolls Royce plus tôt ce mois-ci et seule une poignée de joueurs, y compris Mamadou Sakho, ont réussi à avoir ce SUV de luxe.

UJN FERRARI 599 GTO – 378 000 $

Selon la presse italienne, Ronaldo a trois Ferrari dans son arsenal de véhicules, dont la 599 GTO qui est la plus chère.

Ronaldo serait également propriétaire des voitures suivantes: Maserati GranCabrio, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo, Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet, Mercedes-Benz C220 CDI, Coupe sport Mercedes-Benz Classe C, Bentley Continental GTC, Audi RS6 et Audi Q7.

