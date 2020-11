Covid-19: Latifa Raafat annonce une triste nouvelle (PHOTO)

Latifa Raafat a annoncé que sa mère a été admise en réanimation après avoir contracté le coronavirus. Sur son compte Instagram, la chanteuse a publié une photo d’elle en compagnie de sa mère, affirmant que cette dernière est dans un état critique.

«Merci pour votre soutien éternel. J’ai besoin de vous aujourd’hui. Priez pour ma chère mère, placée en réanimation après avoir été testée positive au covid-19. Que Dieu vous préserve», a écrit Latifa Raafat.

«Protégez-vous et prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination. Ce virus est compliqué et vous attaque sans préavis. Mon cœur est brisé. Ma mère est hospitalisée et je ne peux même pas lui rendre visite. Si vous ne craignez pas le covid, pensez à vos proches qui n’auront pas la force de se battre contre ce virus. Vos prières», a ajouté l’artiste.

