Avant son concert à Mawazine, Ahlam adresse un message au roi Mohammed VI (VIDEO)

Celle qui investira samedi la scène Nahda à Salé, a tenu à adresser un message au roi Mohammed VI. “Que Dieu vous garde et vous protège Majesté. Vous êtes la fierté des Arabes et des Marocains. Et vous, Marocains; vous avez beaucoup de chance d’avoir un roi comme Mohammed VI”, a déclaré la chanteuse au micro de Le Site Info.

