Comment Mohammed VI a inspiré l’un des tubes de l’été 2018

“Le petit prince du raï”, Cheb Faudel, doit son retour à la chanson au roi Mohammed VI après l’une de ses rencontres avec le Souverain, selon des sources de Le Site info.

Se confiant à des proches du milieu artistique, le raïman leur a déclaré que le roi Mohammed VI lui avait demandé, lors d’une rencontre, s’il connaissait RedOne. Le chanteur avait répondu qu’il ne connaissait l’auteur-compositeur marocain que de nom et qu’il ne l’avait jamais rencontré en personne. Et c’est ainsi que le Souverain lui a proposé de le lui présenter.

Résultat des courses, RedOne et Faudel se sont rencontrés et ont signé leur première collaboration! Intitulée “All day, all night” (Toute la journée, toute la nuit), la chanson a permis au chanteur de remettre le pied à l’étrier après une éclipse artistique ayant duré plusieurs années. Et, cerise sur le gâteau, elle est vite devenue un tube à succès et a déjà récolté plus de quatre millions de vues sur YouTube.

A noter que le chanteur franco-algérien, qui dispose également de la nationalité marocaine, passe ses jours et ses nuits à Marrakech depuis qu’il a choisi de s’installer dans la ville ocre, après des “démêlés familiaux” en France.

L.A.