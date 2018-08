Comment Saïd Bey a échappé à une tentative d’assassinat

L’acteur marocain Saïd Bey ne pensait certainement pas que la série “Disk Hyati”, diffusée pendant Ramadan sur 2M, et dans laquelle il a joué le rôle principal, allait lui causer de sérieux problèmes.

Sur son compte Instagram, il a confié qu’un vendeur de légumes armé a pris d’assaut son appartement à Casablanca pendant qu’il était en voyage avec sa famille. «Il portait un sabre et a terrorisé les voisins. L’un d’eux a essayé d’intervenir pour le maîtriser et a été grièvement blessé», a-t-il précisé.

Et d’ajouter qu’il ne connait ni de près ni de loin le mis en cause. «Quand les voisins m’ont contacté pour me raconter ce qui s’est passé, je me suis immédiatement rendu à mon quartier avant d’apprendre que le vendeur m’accuse d’avoir eu recours à la sorcellerie afin de voler ses idées, connaître ses secrets et les utiliser dans la série ‘Disk Hyati’», a souligné l’acteur.

Il a également indiqué avoir déposé plainte contre l’agresseur qui a été interpellé. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet général afin d’élucider les circonstances de l’agression.

R.T.