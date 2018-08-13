Comment Saïd Bey a échappé à une tentative d’assassinat

L’acteur marocain Saïd Bey ne pensait certainement pas que la série “Disk Hyati”, diffusée pendant Ramadan sur 2M, et dans laquelle il a joué le rôle principal, allait lui causer de sérieux problèmes.
Sur son compte Instagram, il a confié qu’un vendeur de légumes armé a pris d’assaut son appartement à Casablanca pendant qu’il était en voyage avec sa famille. «Il portait un sabre et a terrorisé les voisins. L’un d’eux a essayé d’intervenir pour le maîtriser et a été grièvement blessé», a-t-il précisé.
Et d’ajouter qu’il ne connait ni de près ni de loin le mis en cause. «Quand les voisins m’ont contacté pour me raconter ce qui s’est passé, je me suis immédiatement rendu à mon quartier avant d’apprendre que le vendeur m’accuse d’avoir eu recours à la sorcellerie afin de voler ses idées, connaître ses secrets et les utiliser dans la série ‘Disk Hyati’», a souligné l’acteur.
Il a également indiqué avoir déposé plainte contre l’agresseur qui a été interpellé. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet général afin d’élucider les circonstances de l’agression.
R.T.
نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرا صغيرا يؤكد فيه أني نجوت من الموت بعد تعرضي لاعتداء بالسلاح الأبيض بمقر سكناي من طرف أحد الأشخاص تصفية لحسابات بيني وبينه. ولأن الخبر أثار هلع أقربائي ومعارفي وأصدقائي، فإني أود أن أطمئن الجميع، وأوضح حقيقة الخبر. بداية، لم أكن متواجدا بالبيت بتاريخ 28 يوليوز 2018 ، بل كنت في رحلة سفر رفقة العائلة، حين هاجم أحد الأشخاص باب منزلي حاملا سكينا، وأحدث ضجيجا أجبر أحد الجيران على التدخل، فتعرض على إثره لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض. وخلافا لما ذكره الخبر عن تصفية حساب بيني وبين المتهم، فإن لا علاقة لي من قريب أو بعيد به، لا مهنية ولا عائلية ولا إنسانية… فعندما تم إخباري بالواقعة هاتفيا، انتقلت إلى مقر سكني بسرعة، لأتفاجأ بأن المهاجم الذي يشتغل خضارا يدّعي بأنني لجأت للشعوذة و السحر لسرقة أفكاره و معرفة أسرار حياته لتجسيدها في مسلسل لم أكن مؤلفه أو مخرجه، فقط لعبت دور البطولة فيه ، و ذلك من خلال تشخيص دور كمال في مسلسل ديسك حياتي الذي عرضته (القناة الثانية شهر مضان الماضي. وحماية لحياتي وسلامة أطفالي وعائلتي، اضطررت إلى وضع شكاية ضده، اعتقل على إثرها، وتم التحقيق معه. و الملف الآن بين يدي القضاء الذي اثق فيه لحماية عائلتي الصغيرة سعيد باي