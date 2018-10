Ça chauffe entre Dounia Batma, Btissam Tiskat et Salma Rachid

Sur une story Instagram, celle qui est très active sur les réseaux sociaux a accusé les trois chanteuses d’avoir subi des interventions chirurgicales. Directement après cette publication, Salma Rachid a rétorqué avec une longue réponse sur son compte Intagram. «Essaie de t’éloigner de la haine, de la rancune, de la jalousie et du désespoir… Tu vas certainement guérir. C’est une expérience difficile qui nécessite des efforts continus pendant des années. Que Dieu te guérisse, j’espère que tu pourrais apprécier le succès à travers ton travail et non pas à travers les problèmes», a-t-elle écrit à l’adresse de Dounia Batma.

