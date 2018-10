Bonne nouvelle pour Tamer Hosni et Basma Boussil

Il y a quelques mois, la presse avait révélé qu’il y avait de l’eau dans le gaz entre Tamer Hosni et Basma Boussil et que le divorce n’était qu’une question de temps. Les deux tourtereaux ont finalement surmonté leurs différends après avoir passé des vacances dans une célèbre île, loin des fans et des médias.

