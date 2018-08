Aretha Franklin, la reine de la soul, n’est plus

En soixante ans de carrière, celle que l’on surnomme la “reine de la soul” a écoulé plus de 75 millions de disques. Elle a remporté 18 Grammy Award, et demeure l’artiste ayant vendu le plus de disques vinyles de tous les temps.

