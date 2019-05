Après un long silence, Saad Lamjarred refait surface (VIDEO)

Saad Lamjarred s’est fait assez discret sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Et depuis la dernière décision de la justice, il a préféré battre en retraite sur la Toile. À part quelques posts et notamment un où on peut le voir arborer un nouveau look, le chanteur marocain et ses proches sont restés silencieux pendant le mois de Ramadan.

“Lam3allam”, chanteur controversé pour les affaires que l’on sait, s’apprête à lancer une nouvelle chanson dans les prochains jours. Celui qui compte plus de sept millions de followers sur les réseaux sociaux, a partagé des extraits de la nouvelle chanson, qui sera lancée depuis Paris où il réside. La légende qu’il a choisie est: “Enjoy”.

A rappeler que Saad Lamjarred ne passera pas le mois de Ramadan cette année au Maroc. Son père, le chanteur Bachir Abdou, aurait fait le déplacement en France pour passer Ramadan avec son fils qui n’a pas été autorisé à quitter le territoire. La mère de Saad Lamjarred, l’actrice Nezha Reguragui, avait déclaré que “plusieurs membres de la famille seront en France pour passer quelques jours du mois de ramadan avec Saad”.

Mais les déboires de la star sont loin d’être terminés. Accusé de viol en 2016 par la française Laura Prioul, âgée de 20 ans à l’époque, “lam3allam” s’est vu les faits requalifiés par la juge le 9 avril dernier. Une annonce accueillie comme une victoire par le clan “Lamjarred”, tandis que le clan “Prioul” a dénoncé une injustice.

Le chanteur a ainsi été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour “agression sexuelle” et “violences aggravées” dans une affaire où il avait initialement été mis en examen pour viol. La plaignante, qui espère un procès aux Assisses pour viol, a fait appel vendredi 12 avril dernier.

A.K.A.