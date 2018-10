Après son accident à Marrakech, la Miss en colère contre les Marocains (VIDEO)

Rappelons que la jeune femme, à bord d’un 4×4, avait perdu le contrôle de son véhicule et fauché sur le boulevard Moulay Abdellah à Marrakech deux enfants sans abri qui dormaient sur le trottoir, les tuant sur le coup. La miss a été, par la suite, présentée avec son amie devant le procureur général du roi et a été incarcérée à la prison de l’Oudaya, dans les environs de Marrakech.

Poursuivie pour “conduite en état d’ébriété” et “homicide involontaire”, la miss était en détention provisoire et l’audience de son procès était prévue mardi 25 septembre. Elle a finalement été libérée après que les familles des défunts aient retiré leurs plaintes.

«Je poursuivrai ma carrière pour forger mon avenir. Et je laisse Dieu se charger de tous ceux qui inventent des histoires, qui m’insultent et qui me diffament», a-t-elle affirmé.