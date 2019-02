Après Mariam Said, Ola Al Fares quitte MBC

Après Mariam Said, le groupe MBC s’est séparé d’une autre animatrice vedette. Il s’agit de Ola Al Fares qui a annoncé mardi 19 février, qu’elle a quitté la chaîne saoudienne.

Ola Al Fares a écrit sur les réseaux sociaux: “cher public, après les nombreuses rumeurs, je tiens à mettre les choses au clair. Mon travail avec le groupe MBC a effectivement pris fin en ce début d’année 2019. J’avais démissionné début 2017 pour rejoindre le groupe Rotana, mais la signature du contrat a été reportée pour des raisons que je révélerai plus tard”, a-t-elle expliqué.

L’amie proche de Mariam Said n’a donc pas donné de détails concernant son départ, alimentant ainsi de nouvelles rumeurs. Rappelons que le groupe audiovisuel saoudien MBC a mis à la porte la célèbre animatrice marocaine, Mariam Said fin janvier 2019. “Il est temps de vous dire au revoir! Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenue depuis le début”, avait-elle déclaré. Les raisons exactes du départ de Mariam Said sont restées assez floues.

Rappelons qu’une source de MBC, nous avait confié début janvier, que la journaliste allait être partir suite “à la fuite sur les réseaux sociaux de photos compromettantes”. La principale concernée n’a pas fait de commentaires à ce sujet.

A.K.A.