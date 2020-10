Après le baptême de sa fille, l’acteur Anas El Baz répond aux rumeurs

Anas El Baz a balayé d’un revers de main les rumeurs selon lesquelles il aurait été convoqué par la police, à Rabat, pour avoir célébré le baptême de sa fille.

En effet, plusieurs informations ont circulé en début de semaine, assurant que l’acteur a dû se rendre à un commissariat pour être entendu après avoir violé l’état d’urgence sanitaire.

«Je n’ai pas été convoqué par la police et je n’ai pas été arrêté. Contrairement aux informations qui ont circulé, j’ai célébré le baptême de ma fille chez mes parents à Rabat et non pas chez moi à Casablanca. Arrêtez de diffuser ces rumeurs ! Détenez-vous des preuves de ce que vous avancez ?», s’est insurgé Anas El Baz. Le comédien a d’ailleurs promis de traîner en justice tous les sites et les pages qui véhiculent de fausses informations le concernant.

H.M.