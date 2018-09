Une anecdote de Kadem Saher met des Marocains en colère (Vidéo)

L’artiste irakien Kadem Saher risque de perdre des fans au Maroc. Invité à l’émission «Khaliha wa Aliha» présentée par l’animatrice yéménite Arwa, le chanteur a raconté une anecdote qu’il a vécue au Maroc et qu’il ne risque pas d’oublier de sitôt. La vidéo est ancienne, mais elle a été de nouveau partagée sur les réseaux sociaux.

Il était à Marrakech et devait se rendre d’urgence à Rabat et le seul moyen de transport rapide était l’avion. «En prenant mon vol qui devait durer entre 15 et 30 minutes, j’ai appris que cet avion allait servir à pulvériser des pesticides. Le pilote n’avait pas d’assistant ni de pc et volait à basse altitude. J’avais du mal à comprendre ce qui se passait», a-t-il confié à l’animatrice, avec un rire moqueur.

Et d’ajouter qu’en arrivant à Rabat, le pilote n’a pas pu atterrir parce que l’aéroport l’en a empêché, l’informant que d’autres avions avaient besoin de la piste d’atterrissage. «Mon vol a finalement duré 3 heures et demi. En voiture, ça m’aurait pris 2 heures et demi seulement», a plaisanté l’artiste.

Les propos de Kadem Saher ont divisé la Toile. Si certains internautes ont trouvé que cette anecdote était amusante, d’autres ont mal pris la chose et ont estimé que c’est un manque de respect au Maroc, «ce pays qui l’a toujours accueilli à bras ouverts».

N.M.