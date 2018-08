Kénitra: la vidéo d’un bébé abandonné suscite la colère des internautes

L’un d’eux a filmé la scène et partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. L’extrait n’a ainsi pas manqué de provoquer la colère des internautes qui ont estimé que ce fruit d’une relation extra-conjugale est une victime de la société. Ils ont également blâmé la mère de l’enfant, la qualifiant d’irresponsable et de sans-cœur.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK