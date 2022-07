Zinedine Zidane immortalisé en NFT (VIDEO)

L’un des plus grands noms de l’histoire du football vient de se voir une place dans panthéon des NFTs. Zinedine Zidane, alias « Zizou », vient de rejoindre le monde des NFTs, dans une collection dédiée aux champions de la Coupe du monde 98.

Fruit d’une collaboration entre Sorare, spécialiste des cartes à jouer et à collectionner en NFT et Zidane, la collection met en avant plusieurs moments clés de la compétition. Dans une vidéo aux airs nostalgiques, Zizou explique que ces cartes NFTs ne sont pas si différentes des vignettes que l’on pouvait collecter et échanger auparavant.

Certes, le principe n’est pas si différent dans le fonds, mais il faut tout de même être Crésus pour s’offrir des cartes intéressantes. En effet, en naviguant sur le site de la compagnie, l’on peut rapidement se rendre compte que le prix de certaines cartes peut atteindre plus de 3 millions de dollars.

Les transactions sur la plateforme sont basées sur la technologie blockchain, et il est possible d’acquérir de nouvelles vignettes avec de l’Ethereum. Les prix varient entre 0,005 ETH (5,21 $) pour les cartes rares, 0,048 ETH (50,03 $) pour les super cartes et 0,478 ETH (498,17 $) pour les cartes uniques.

Sorare compte 245 clubs, dont le Real Madrid, Liverpool, le PSG, le FCB, etc., sous licence officielle. A noter que la compagnie étend son catalogue chaque semaine.

A.O.

We're proud to enter a multi-year partnership with football legend Zinedine Zidane to celebrate his career! 🤝

To mark this new partnership, we’re launching one of our most iconic Legend cards to date: Zizou’s '98 France national team cards. 🇫🇷🏆#OwnYourGame pic.twitter.com/l5sE49prww

— Sorare (@Sorare) July 12, 2022