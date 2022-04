Will Smith banni de toute cérémonie des Oscars

Nommé « Meilleur acteur » pour son rôle dans le film « La méthode Williams », le soir du 27 mars dernier, sur la scène du Dolby Theatre, à Los Angeles, Will Smith vient de recevoir, ce vendredi 8 avril, un autre « Prix » retentissant que lui a décerné l’Académie des Oscars.

Pour quel rôle cette fois-ci et en quoi consiste ce nouveau « Prix »? Eh bien, il s’agit de la gifle que l’acteur a assénée au présentateur de la cérémonie des Oscars, l’humoriste, Chris Rock, car celui-ci s’était permis de faire une mauvaise blague à l’endroit de l’épouse de Will Smith, dont le crâne était rasé, en raison de sa perte de cheveux causée par l’alopécie, une maladie auto-immune.

Le « Prix » fort que vient de décerner à l’artiste gifleur le Conseil des gouverneurs de l’Académie « en récompense » de sa baffe est son interdiction de participer à tout évènement de ladite Académie, « en personne ou virtuellement », pour une période de 10 ans et ce, à partir de ce vendredi 8 avril. « Pour son comportement inacceptable et nuisible », a-ton précisé.

Auparavant, l’Académie des arts et des sciences du cinéma avait condamné toutes « les actions » de Will Smith pour cette gifle reçue par Chris Rock, pendant la 94ème cérémonie des oscars. Quant à l’acteur, il a déclaré accepter et respecter la décision de son interdiction pour 10 ans. Cependant, l’Académie n’a pas mentionné que l’acteur ne pouvait plus prétendre recevoir d’autres Oscars!

L.A.