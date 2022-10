WhatsApp va bientôt proposer une fonctionnalité intéressante

WhatsApp, la messagerie instantanée de Meta (Facebook), va se doter d’une nouvelle option utile dans sa prochaine mise à jour. Il sera dorénavant possible de quitter les conversations de groupe en toute discrétion.

Beaucoup d’utilisateurs de la plateforme sur Android, iOS ou Web préfèrent rester dans des groupes morts, plutôt que de voir leur numéro ou nom s’afficher à côté du message ʺX a quitté la conversationʺ.

Dans sa prochaine MAJ 22.21.77, WhatsApp proposera l’option de quitter en toute discrétion les conversations auxquelles on ne prend plus part. Seuls les administrateurs des groupes pourront voir qui a décidé de se retirer.

De plus, cette prochaine MAJ proposera d’autres fonctionnalités, notamment la suppression des messages pour tous par les admins dans les groupes. Il est à noter que WhatsApp ne sera plus disponible, à compter du 31 octobre, sur certains modèles Android (jusqu’à la version 4.01), qui ne prendront plus en charge les nouvelles mises à jour, du fait de leurs capacités techniques.

A.O.