WhatsApp peaufine la performance des messages audios

Pour les utilisateurs du réseau social WhatsApp, il est plus facile d’envoyer un message audio que d’écrire un texto à son correspondant. Cependant, en enregistrant le message audio, il peut arriver de commettre des erreurs qui obligent à refaire l’opération d’enregistrement.

Pour remédier à cela, WhatsApp a créé une application qui permet de réécouter et de modifier ses messages audios avant de les transmettre à leurs destinataires. Cette nouvelle fonctionnalité évite certains désagréments et a été expérimentée progressivement avant d’être opérationnelle désormais sur les versions Windows, les Androids et macOs

Il suffit donc de cliquer sur un bouton d’arrêt pour stopper l’enregistrement audio. On peut alors le réécouter et décider, ensuite après l’écoute de l’envoyer ou de le supprimer. Si suppression il y a ,elle se fait par un autre bouton avec des animations sous forme d’ondes sonores pendant l’enregistrement du message audio.

M.R.