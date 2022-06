WhatsApp: nouvelle fonctionnalité attendue par 2 milliards d’utilisateurs

De nombreux utilisateurs du réseau social WhatsApp se sont souvent confrontés à des problèmes de messages contenant des erreurs linguistiques qu’ils essaient de vite supprimer avant d’être lus par le destinataire.

Mais enfin, WhatsApp a pu résoudre cette problématique dont se plaignent deux milliards d’utilisateurs, avec une nouvelle fonctionnalité, permettant la modification des messages avant leur envoi à leurs destinataires. Ainsi, des informations techniques du site WABetaInfo font état d’une photo de cette fonctionnalité octroyant aux utilisateurs la possibilité de corriger toute erreur orthographique, même après l’envoi du message.

Cependant, la même source n’a pas précisé la date où la nouvelle fonctionnalité sera effective et ne l’a pas non plus annoncée dans les copies expérimentales du réseau social. De toute façon, dès sa mise en service, cette nouvelle prestation de WhatsApp évitera la contrainte de supprimer les messages mal conçus ou d’y laisser des fautes de langue indésirables et gênantes.

L.A.