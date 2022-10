WhatsApp ne vous permettra plus de prendre des captures d’écran

La messagerie instantanée à plus de 2 milliards d’utilisateurs s’apprête à se doter d’une mise à jour intéressante. Il ne sera plus possible d’effectuer des captures d’écran sur les contenus à vue unique.

En développant les fonctionnalités de confidentialité de la plateforme, WhatsApp aspire à empêcher certains utilisateurs d’enregistrer les médias envoyés en une vue unique.

Si un utilisateur essaie de prendre une capture d’écran, WhatsApp affichera une fenêtre contextuelle indiquant :« bloqué pour plus de confidentialité ». Cette nouvelle option de confidentialité ne peut pas être désactivée.

La fonctionnalité de vue unique a été introduite l’année dernière, permettant aux utilisateurs de partager un contenu qui disparaît après avoir été ouvert. Cette fonctionnalité est similaire à ce qui se fait sur Instagram et Snapchat. Cependant, contrairement à WhatsApp, ces applications informent les expéditeurs lorsque le destinataire effectue une capture d’écran.

A.O.